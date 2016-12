ALERTES

La pêche à pied récréative peut être interdite de façon temporaire lorsqu'il est établi que la consommation des coquillages présente un risque sanitaire. C'est le cas en particulier lorsque les résultats de la surveillance sanitaire mettent en évidence une contamination microbiologique, une contamination par des phycotoxines (produites par des micro-algues toxiques) ou encore une contamination chimique.

Lorsque des incidents sont suspectés de rendre les coquillages impropres à la consommation (incidents sur les réseaux d’assainissement, pollution chimique accidentelle...), une interdiction temporaire de pêche peut également être prise, à titre préventif, dans l'attente de vérification d'une réelle contamination ou non.

Dans tous les cas de figure, les interdictions temporaires sont décidées par les autorités sanitaires compétentes (commune ou préfecture) et émises sous la forme d'arrêtés municipaux ou préfectoraux.

L'Ifremer et l'ARS ont un rôle d'information et de conseil auprès des administrations de façon à ce que l'autorité compétente puisse prendre les mesures adaptées pour la protection de la santé des consommateurs.

En Ille-et-Vilaine :

→ Il existe également des interdictions permanentes en Ille-et-Vilaine pour raison sanitaire ICI

En Côtes-d'Armor :

→ Il existe également des interdictions permanentes en Côtes-d'Armor pour raison sanitaire ICI

En Finistère :

- Arrêté municipal à PLOUGASTEL-DAOULAS du 18 août 2016 portant interdiction de ramassage de coquillages sur le site de L'auberlac'h

- Arrêté municipal à L'HOPITAL-CAMFROUT du 18 mars 2016 portant interdiction de ramassage de coquillages sur le site de Troaon

La préfecture du Finistère maintient à jour une carte de synthèse sur les fermetures temporaires : carte consultable : ici.

→ Il existe également des interdictions permanentes dans le Finistère pour raison sanitaire ICI

En Morbihan :

Arrêté préfectoral du 14 octobre 2016 interdit la pêche à pied de loisirs dans les zones du large, les côtes de Belle-Ile, Houat, Hoëdic et les côtes de Saint Pierre Quiberon et Quiberon pour cause de présence de toxines lipophiles dans la chair des coquillages.

La préfecture du Morbihan actualise régulièrement une carte de synthèse sur les interdictions temporaires de pêche en vigueur : carte consultable ici

"Toutes les décisions administratives ne sont pas systématiquement mises en ligne sur internet. Les informations administratives contenues dans ce site, sont mises en ligne en fonction des données transmises par les administrations compétentes (services préfectoraux ou mairies). L'Ifremer et l'ARS ne peuvent ainsi nullement en garantir l'exhaustivité ou leur mise à jour. Il vous appartient donc de vous rapprocher des administrations compétentes afin de vous informer sur l'existence de toutes éventuelles restrictions à la pêche à pied dans votre région. L'Ifremer et/ou l'ARS ne pourront en aucun cas être tenus responsables."