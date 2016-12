Documentation

Supports de communication et d'information au format '.pdf' à télécharger.

Trouvez ci-dessous des supports de communication et d'information en libre téléchargement.

!!! NOUVEAU - Voici les rapports RESP²ONsable !!!

Accédez pour plus d'informations aux rapports 2016 sur la qualité sanitaire des gisements naturels de coquillages dans les quatre départements Bretons.

Il s'agit de rapports de synthèse détaillée sur la qualité sanitaire des coquillages entre 2013 et 2015 décliné dans chacun des départements couvert par le projet RESP²ONsable.

22 & 35 29 56

Les articles des ateliers sur les risques physiques et sanitaires de la pêche à pied de loisir, mené en 2014 et 2015 lors des colloques organisés par l'Agence des Aires Marines Protégées dans le cadre du projet Life+ "Expérimentation pour une gestion durable et concertée de la pêche à pied récréative".

Le flyer RESP²ONsable, indiquant schématiquement les grandes lignes pour naviguer sur le site internet ainsi que le poster expliquant plus en détail la démarche du projet RESP²ONsable.

Enfin, n'hésitez pas à visionner la conférence grand public de l'Ifremer du 17 juin 2015 : "Gardez la pêche avec les coquillages, une pêche responsable pour préserver sa santé" par Julien Chevé, ingénieur environnement au LERBN (Laboratoire Environnement Ressource Bretagne Nord de l'Ifremer), et Jean-Luc Prigent, ingénieur d’études sanitaires à l'ARS (Agence régionale de santé Bretagne).

Cette conférence est interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes ou malentendantes.